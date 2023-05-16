Москва, 16 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Авиакомпания «Азимут» выполнит первый рейс из России в Грузию в пятницу, 19 мая. Об этом стало известно 16 мая от call-центра перевозчика.

Валерий Матыцин/ТАСС Авиакомпания «Азимут»

«Рейс «Москва — Тбилиси» будет 19 мая в 08:50», — сообщили в компании.

По информации «Азимута», первый рейс из Тбилиси состоится в тот же день, в 14:55 по местному времени (15:55 мск). Сообщается, что после старта рейсы в Тбилиси будут выполнять ежедневно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Азимут» 15 мая получил допуск на чартерные рейсы из России от Агентства гражданской авиации Грузии. Об этом сообщил глава ведомства Гиви Давиташвили, по словам которого это была только первая из имеющихся от российской стороны заявок.