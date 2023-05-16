Ясиноватая, ДНР, , 13:26 — REGNUM Украинские войска разрушили школу при обстреле посёлка Красный Партизан в ДНР. Об этом 16 мая сообщил мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко в своём Telegram-канале.

Разрушенная при обстреле ВСУ школа в посёлке Красный Партизан в ДНР Telegram-канал мэра города Ясиноватая Дмитрия Шевченко

«Нацисты продолжают войну со школами, детскими садами и мирными жителями Ясиноватой и района. В результате обстрела населённого пункта Красный Партизан (Ясиноватский район) разрушена школа», — написал он.

Шевченко отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город Пологи в Запорожской области обстреляли украинские войска. Он отметил, что на этом фоне решение о временном перемещении мирных жителей прифронтовых районов в безопасные места оказалось правильным.