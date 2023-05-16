Минобороны: группировка «Юг» уничтожила украинский Т-72 с помощью беспилотника «Ланцет»

Москва, , 13:36 — REGNUM В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении танка Т-72 ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет». Начальник пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев уточнил 16 мая, что это произошло в районе Северска.

Дрон-камикадзе «Ланцет» (с) ИА REGNUM

Помимо танка, российским войскам также удалось уничтожить бронетранспортёр ВСУ при помощи ракетного комплекса «Корнет». Также военные сорвали попытку ротации сил ВСУ в районе Марьинки. Противник понёс потери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские «Ланцеты» 88-й бригады начали уничтожать украинскую боевую технику на северском направлении. Военные активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала ВСУ. Также «Ланцет» уничтожил ЗРК Avenger в районе населённого пункта Водяное на авдеевском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.