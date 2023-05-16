Песков ответил на вопрос о докладе Дарэма об отсутствии связи Трампа с Россией

Москва, , 13:08 — REGNUM Соединённые Штаты не в первый раз инициируют расследования, по итогам которых выясняется, что Россия не вмешивается во внутренние американские дела. Об этом 16 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства [в дела США] со стороны России», — сказал он, комментируя сообщения о том, что спецпрокурор США Джон Дарэм в своём докладе указал на отсутствие связи бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией.

Представитель Кремля отметил, что это является ещё одним свидетельством абсурдности обвинений в адрес России, звучавших со стороны Запада на разных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая спецпрокурор Дарэм заявил в своём докладе, что ФБР имело данные о том, что штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией. Он также добавил, что начатое в 2019 году расследование закончено.

Позднее 15 мая Трамп прокомментировал публикацию этого доклада. Экс-президент США заявил, что этот документ является свидетельством того, что американское общество было обмануто.