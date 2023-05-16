Москва, 16 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Кремль не может комментировать использование гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в ударе по Киеву. На вопрос об использовании «Кинжалов» в спецоперации может ответить Министерство обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Представитель Кремля подтвердил слова Владимира Путина о том, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» является эффективным оружием, обладающим уникальными характеристиками. Это же, по словам Пескова, неоднократно подтверждали технические специалисты. Однако от комментариев об использовании «Кинжала» в ударе по Киеву Песков отказался.

«Что касается использования ракет в ударе по Киеву, лучше обратитесь к Министерству обороны», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России утром 16 мая нанесли самый массированный удар по Киеву. Как заявили местные власти, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр». В результате ударов в Святошинском районе Киева начался крупный пожар. Позднее в интернете появились кадры поражения американских противоракетных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве.