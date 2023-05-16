Песков заявил о неослабевающей активности западных спецслужб в России

Москва, , 13:04 — REGNUM В администрации президента России пока не обратили внимания на сообщения в СМИ о том, что ЦРУ пытаются вербовать россиян в Telegram. Об этом 16 мая журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока не обращали внимания», ― сказал представитель Кремля.

При этом Песков высказал убеждение в том, что российские спецслужбы мониторят и это пространство тоже.

«Мы знаем, что и ЦРУ, и западные службы не ослабляют активности на территории нашей страны», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало Telegram-канал, посредством которого пытается вербовать россиян через интернет. В канале публикуются видеоролики пропагандистского характера на русском языке для тех, «кто чувствует необходимость сотрудничать с управлением».

В одном из них указывается, что американцы хотят получать информацию «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».