Песков назвал уткой сообщения о запрете чиновникам увольняться во время спецоперации

Москва, , 13:26 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой сообщения, будто российским чиновникам запретили покидать посты, пока продолжается специальная военная операция (СВО) на Украине. Об этом он заявил 16 мая, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это обычная утка», — сказал представитель Кремля.

Ранее эту информацию распространили западные СМИ, ссылаясь на анонимный источник. Также слух подхватили Telegram-каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в СМИ появилась информация о запрете российским чиновникам выезжать за границу. Тогда Песков опроверг сообщения и отметил, что в Кремле не обсуждают эту инициативу.