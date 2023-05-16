Москва, 16 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Российская авиация ударом разрушила путепровод в районе населённого пункта Красное в ДНР, помешав переброске подразделений ВСУ в Артёмовске. Об этом на брифинге 16 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Артёмовск

В Минобороны также отметили, что наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады удалось отразить 10 атак со стороны противника.

Как уточнил Конашенков, общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, российский боец, участвующий в штурме Артёмовска, рассказал, что Киев перебрасывает на оборону города наиболее боеспособные подразделения. По данным военного, за ВСУ остался «клочок площади», на котором они прячутся, но «дают отпор». Он отметил, что Киев всеми силами пытается сдержать продвижение российских войск в Артёмовске, потому и тратит огромный человеческий ресурс.