Замглавы МИД Рябков назвал риторической приманкой тему отмены санкций при обмене заключёнными с США

Москва, , 12:49 — REGNUM Вопрос об обмене заключёнными между Россией и США никак не связан с возможностью отмены санкций. Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям… И если кто-то в Вашингтоне думает в виде такой риторической приманки вбросить тему, но тему даже вбрасывают стыдливо. То есть они говорят о «небольшом» ослаблении санкций, чтобы не дай бог не продешевить», — сказал он.

Дипломат отметил, что сотни циклов санкций США против России не способствовали даже ослаблению, а не то что разрушению российской экономики, а потому, по его словам, Москве нечего в этом вопросе обсуждать с Вашингтоном.

Также Рябков подчеркнул, что такого рода действия американской стороны не вызывают ничего, кроме отторжения, и добавил, что они никак не соотносятся с возможностью обмена находящихся в заключении в США россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США в ближайшие дни введёт дополнительные санкции против вовлечённых в военно-техническое сотрудничество России и Ирана лиц. Он отметил, что Иран якобы поставляет России в основном беспилотники, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков.