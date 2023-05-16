Москва, 16 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Вопрос об обмене заключёнными между Россией и США никак не связан с возможностью отмены санкций. Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям… И если кто-то в Вашингтоне думает в виде такой риторической приманки вбросить тему, но тему даже вбрасывают стыдливо. То есть они говорят о «небольшом» ослаблении санкций, чтобы не дай бог не продешевить», — сказал он.

Дипломат отметил, что сотни циклов санкций США против России не способствовали даже ослаблению, а не то что разрушению российской экономики, а потому, по его словам, Москве нечего в этом вопросе обсуждать с Вашингтоном.

Также Рябков подчеркнул, что такого рода действия американской стороны не вызывают ничего, кроме отторжения, и добавил, что они никак не соотносятся с возможностью обмена находящихся в заключении в США россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США в ближайшие дни введёт дополнительные санкции против вовлечённых в военно-техническое сотрудничество России и Ирана лиц. Он отметил, что Иран якобы поставляет России в основном беспилотники, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков.