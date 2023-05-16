Рябков оценил возможность снятия санкций при обмене заключёнными с США
Замглавы МИД Рябков назвал риторической приманкой тему отмены санкций при обмене заключёнными с США
Москва, 16 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Вопрос об обмене заключёнными между Россией и США никак не связан с возможностью отмены санкций. Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
«Мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям… И если кто-то в Вашингтоне думает в виде такой риторической приманки вбросить тему, но тему даже вбрасывают стыдливо. То есть они говорят о «небольшом» ослаблении санкций, чтобы не дай бог не продешевить», — сказал он.
Дипломат отметил, что сотни циклов санкций США против России не способствовали даже ослаблению, а не то что разрушению российской экономики, а потому, по его словам, Москве нечего в этом вопросе обсуждать с Вашингтоном.
Также Рябков подчеркнул, что такого рода действия американской стороны не вызывают ничего, кроме отторжения, и добавил, что они никак не соотносятся с возможностью обмена находящихся в заключении в США россиян.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США в ближайшие дни введёт дополнительные санкции против вовлечённых в военно-техническое сотрудничество России и Ирана лиц. Он отметил, что Иран якобы поставляет России в основном беспилотники, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков.