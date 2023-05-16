Москва, 16 мая, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Минувшей ночью российские войска сосредоточенно ударили высокоточным оружием воздушного и морского базирования по местам дислокации ВСУ и местам хранения их боеприпасов, вооружения и техники, доставленных Западом. Об этом сообщил на брифинге 16 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

В ведомстве подчеркнули, что российская армия поразила все цели удара. Помимо этого, высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс PATRIOT США в Киеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 16 мая российские войска нанесли самый массированный удар по Киеву. Как заявили местные власти, военные объекты в столице Украины атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». В результате ударов в Святошинском районе Киева начался крупный пожар.