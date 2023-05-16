Донецк, 16 мая, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Российская истребительная авиация сбила в зоне проведения спецоперации украинские военные самолёты Су-25 и Су-24, сообщил 16 мая на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Дарья Драй ИА REGNUM Фронтовой бомбардировщик Су-24

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

Минобороны 15 мая сообщило о том, что ВКС на территории ДНР сбили вертолёты Ми-24 и Ми-8 ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 мая российские военные в зоне спецоперации нанесли удар по местам дислокации ВСУ и полученных ими с Запада вооружений, боеприпасов и техники, применив высокоточное оружие.