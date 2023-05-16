Минобороны сообщило, что ПВО перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow

Москва, , 12:43 — REGNUM Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом 16 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ракеты Strom Shadow Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Конашенков, средства ПВО в течение суток перехватили также три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 15 мая, Минобороны России впервые сообщило о перехвате поставленной Великобританией ракеты Storm Shadow. Также, по данным Минобороны, ПВО 15 мая перехватила десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и семь противорадиолокационных ракет HARM.

Украинские военные ударили по Луганску ракетой Storm Shadow 15 мая. Удар пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Позже в Сети появились кадры с места обстрела. В тот же день украинский самолёт осуществил очередной пуск французско-британской ракеты Storm Shadow над Краматорском в ДНР.