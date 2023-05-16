Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге едва не погибла жительница блокадного Ленинграда. Нападение на пожилую женщину совершил грабитель. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что мужчина напал на 84-летнюю женщину в подъезде и чуть не задушил, срывая украшение с шеи. Похитив золотую цепочку и крестик, он скрылся, а женщина через некоторое время обратилась в правоохранительные органы.

По информации СМИ, инцидент произошёл в многоэтажке на Дачном бульваре.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного ведомства по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело по факту нападения на пожилую женщину. Правоохранителям также поручено установить личность подозреваемого в кратчайшие сроки.

«Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», ― добавили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге ужесточили приговор сиделке Любови Анисимовой, которая была признана виновной в избиении женщины — ветерана Великой Отечественной войны, но наказана всего лишь штрафом в 50 тыс. рублей и ограничением свободы условно.

Осуждённая подняла руку на 99-летнюю лежачую бабушку, блокадницу Ленинграда. Сиделка угрожала убить свою подопечную и нанесла ей не менее семи ударов ладонями и кулаками обеих рук в область головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей. С учётом позиции прокуратуры суд приговорил женщину к 6,5 года колонии. В пользу пострадавшей взыскали 300 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.