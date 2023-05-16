Сотрудники полиции в ЛНР нашли тайник с гранатомётом и боеприпасами

Луганск, , 12:36 — REGNUM Сотрудники полиции обнаружили тайник с гранатомётом, разными видами гранат и другими боеприпасами в населенном пункте Троицкое в ЛНР. Об этом 16 мая сообщило МВД в Telegram-канале.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудниками полиции изъяты гранатомет, гранаты, тротиловые шашки и патроны», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, из тайника изъяли гранатомёт РПГ-25, десять гранат РГД, две гранаты РГН, тринадцать гранат Ф-1, запал УДЗ, двенадцать запалов УЗРГМ, взрыватель РГМ-2, а также тротиловую шашку весом 200 г и более 600 патронов различного калибра.

Сейчас полицейские проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Запорожской области полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон находился на территории одного из предприятий в посёлке Михайловка. Из тайника изъяли автомат Калашникова, ручную гранату и около 3000 единиц патронов разного калибра.