Москва, 16 мая, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пока не видит перспектив «тотального обмена» замороженными активами между Россией и недружественными странами. Об этом она 16 мая заявила на конференции «Российский фондовый рынок 2023» в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Это вопрос политический, это вопрос согласия обеих сторон, это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. На ближайшее время я такой возможности не вижу», — сказала она.

По словам Набиуллиной, Центробанк ищет разные варианты для разморозки заблокированных российских активов. ЦБ выбрал путь индивидуальной защиты инвесторов, использует принудительную конвертацию депозитарных расписок, принудительный перевод учёта прав в российскую учётную инфраструктуру, замещающие облигации.

Глава регулятора отметила, что такими методами удалось восстановить права инвесторов на общую сумму почти 3 трлн рублей. Тем не менее заморозка российских активов в недружественных странах остаётся одной из наиболее болезненных проблем.

Как сообщил в марте 2022 года министр финансов Антон Силуанов, за рубежом в рамках санкций заморозили российские золотовалютные резервы на сумму 300 млрд долларов. В ЕС с тех пор ищут способы изъять эти средства так, чтобы это выглядело законным.

Сенатор Алексей Пушков 15 мая отметил, что блокирование на Западе российских активов в долгосрочной перспективе вредит США, которые это и организовали, так как использование доллара в качестве оружия подорвало доверие к этой валюте. В результате США потеряют гораздо больше.