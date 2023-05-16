Красногорск, , 12:30 — REGNUM Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр избил супругу в подмосковном Красногорске. Об этом 16 мая сообщил Telegram-канал «112».

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр

Инцидент произошёл в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Известно, что между супругами разгорелся конфликт и мужчина несколько раз ударил жену. В результате женщина оказалась в больнице с различными травмами.

Медики диагностировали у неё тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

По факту произошедшего организовали проверку. Каримова допросили и отпустили из отдела полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства дела. Сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Санкт-Петербурге мужчина избил сожительницу, а затем пришёл к ней с ножом в больницу. Ссора между возлюбленными началась в салоне троллейбуса. После чего пострадавшую доставили в больницу. Тогда злоумышленник пришёл в медучреждение добивать партнёршу.