Киев, , 12:23 — REGNUM Начальника вещевой службы 501-й бригады морских пехотинцев Константина Бессмертного на Украине подозревают в государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вооруженные силы России в Бердянске Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

Следствие установило, что Бессмертный изменил присяге, перешёл на сторону России и фактически уговорил комбата сдаться.

«Офицер побуждал командира прекратить сопротивления, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР», — сообщает Telegram-канал.

При этом, по версии следствия, Бессмертный продолжил работать на Россию, переехав в Бердянск и начав агитировать военных переходить на сторону РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщил, что трём экс-депутатам Верховной рады Украины Дмитрию Святашу, Олегу Царёву и Игорю Маркову на Украине заочно предъявлены обвинения в государственной измене. По версии следствия, после начала спецоперации Царёв якобы сотрудничал с руководством Минобороны России.

Святашу обвинили в том, что он якобы передавал российским военнослужащим сведения о расположении ВСУ. Маркову предъявили обвинения в поддержке СВО.