Киев, 16 мая, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Начальника вещевой службы 501-й бригады морских пехотинцев Константина Бессмертного на Украине подозревают в государственной измене. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

Следствие установило, что Бессмертный изменил присяге, перешёл на сторону России и фактически уговорил комбата сдаться. Офицер якобы побуждал командира прекратить сопротивления, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР.

При этом, по версии следствия, Бессмертный продолжил работать на Россию, переехав в Бердянск и начав агитировать военных переходить на сторону РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщил, что трём экс-депутатам Верховной рады Украины Дмитрию Святашу, Олегу Царёву и Игорю Маркову на Украине заочно предъявлены обвинения в государственной измене. По версии следствия, после начала спецоперации Царёв якобы сотрудничал с руководством Минобороны России.

Святашу обвинили в том, что он якобы передавал российским военнослужащим сведения о расположении ВСУ. Маркову предъявили обвинения в поддержке СВО.