Рябков: Россия найдёт способ ответить на размещение американских военных в Финляндии

Москва, , 12:19 — REGNUM Россия сумеет найти практический военно-технический ответ на возможность размещения военных США на территории Финляндии. Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На военно-технические меры, в том числе на возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдем практический военно-технический ответ», — сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россию не удастся напугать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что теперь НАТО засыпает и просыпается с мыслью о России. Таким образом он прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении России».