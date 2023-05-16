Жители Приднестровья стали получать сообщения с Украины с призывами нападать на российских военных

Тирасполь, , 12:11 — REGNUM Жители Приднестровской Молдавской Республики уже почти целый год получают сообщения с украинских номеров телефонов, в которых содержатся призывы нападать на военных Вооружённых сил России. Об этом 16 мая рассказал глава vинистерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровья Валерий Гебос.

Телефон Дарья Драй © ИА REGNUM

«Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья», — процитировало его слова РИА Новости.

Гебос отметил, что МГБ возбудило по этим фактам уголовные дела по статьям «Экстремизм», «Терроризм», «Диверсия» и «Государственная измена», сейчас по ним ведутся следственные и оперативные действия.

Также глава ведомства уточнил, что на фоне существующей ситуации МГБ делает главный акцент на выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим общественных процессов и усиление работы контрразведки с учётом фактора Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гебос заявил, что Украина и Молдавия хотят пойти на силовое решение приднестровского конфликта для достижения своих целей. Он добавил, что Кишинёв и Киев спекулируют на теме силового варианта разрешения этого конфликта.