Тирасполь, 16 мая, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Жители Приднестровской Молдавской Республики уже почти целый год получают сообщения с украинских номеров телефонов, в которых содержатся призывы нападать на военных Вооружённых сил России. Об этом 16 мая рассказал глава vинистерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровья Валерий Гебос.

Дарья Драй ИА REGNUM Телефон

«Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья», — процитировало его слова РИА Новости.

Гебос отметил, что МГБ возбудило по этим фактам уголовные дела по статьям «Экстремизм», «Терроризм», «Диверсия» и «Государственная измена», сейчас по ним ведутся следственные и оперативные действия.

Также глава ведомства уточнил, что на фоне существующей ситуации МГБ делает главный акцент на выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим общественных процессов и усиление работы контрразведки с учётом фактора Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гебос заявил, что Украина и Молдавия хотят пойти на силовое решение приднестровского конфликта для достижения своих целей. Он добавил, что Кишинёв и Киев спекулируют на теме силового варианта разрешения этого конфликта.