Москва, , 12:30 — REGNUM В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили 16 мая об улучшении безопасности полётов в России. Отмечается, что это произошло, несмотря на многочисленные санкционные ограничения. Безопасность полётов по итогам 2022 года оказалась на самом высоком уровне за последние пять лет.

Самолёт Анна Алябьева © ИА REGNUM

Наиболее показательный пункт отчёта МАК — число авиапроисшествий на один миллион вылетов; в пассажирских перевозках в 2022 году он оказался на самом низком уровне — 1,2. Общее число погибших в авиакатастрофах пассажиров снизилось до 28 человек (снижение более чем в три раза), что тоже стало лучшим показателем в истории отечественной гражданской авиации.

По данным «Ведомостей», в 2022 году в России произошли 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека. В 2021 году — 18 катастроф и 70 погибших. По данным МАК, в прошлом году причиной 85% происшествий стал человеческий фактор. Исходя из имеющихся данных, в комитете порекомендовали проверять лётный и диспетчерский составы на предмет знаний по психологии и ввести должность штатного психолога авиакомпании.