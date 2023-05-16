МЭА: российский нефтяной экспорт в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года

Париж, , 12:05 — REGNUM Нефтяной экспорт России в апреле достиг с момента начала спецоперации рекордного объёма, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в майском отчёте.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российский нефтяной экспорт в апреле вырос на 50 тысяч баррелей в сутки, до 8,3 млн б/м, что является самым высоким показателем со времени начала вооружённого конфликта на Украине», — сообщило агентство в отчёте.

По данным МЭА, в апреле поставки российской нефти выросли на 250 тыс. б/с. При этом экспорт нефтепродуктов снизился приблизительно на 200 тыс. б/с.

Доходы России от нефтяного экспорта выросли на $1,7 млрд — до $15 млрд, если сравнивать с мартом 2023 года. Но по сравнению с апрелем 2022-го они сократились на 27%.

«Предполагаемые доходы от экспорта нефти выросли на $1,7 млрд — до $15 млрд на фоне роста экспорта и снижения дисконта Urals», — сообщило МЭА в отчёте.

Отмечается, что Россия в апреле не реализовала план по сокращению добычи нефти в 500 тыс. б/с.

МЭА в новом ежемесячном отчёте сообщило, что страны ОПЕК+ в прошлом месяце снизили нефтедобычу на 400 тыс. б/с. Агентство прогнозирует дальнейший рост мирового спроса на нефть.