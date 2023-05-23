Москва, 23 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. По итогам 2023 года доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог в городских агломерациях должна достигнуть 81%, сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. В прошлом году этот показатель достиг 79,07% при плане — 77%.

Росавтодор Пенза. Ремонт дорог.

Во многих городах и сейчас работы идут с опережением. К примеру, в Пензе с опережением графика продолжается реконструкция третьего этапа улицы 40 лет Октября. Это один из самых масштабных проектов в регионе за последние годы. Маршрут соединяет микрорайоны «Город Спутник» и Кривозорье, обеспечивает дополнительный выход к федеральной трассе Р-208 Пенза — Тамбов. Кроме того, дорога ведет к аэропорту. Сейчас реализуется третий этап работ, в рамках которого уже построен путепровод через железнодорожные пути от Бийской улицы до пересечения улиц Рябова и Перспективной. Уже смонтированы перила, фонарные столбы, ведутся работы по укладке асфальта.

Кроме того, возведена эстакада через существующую автомобильную дорогу по улице Центральной и железнодорожные пути. На финишной прямой ― мост через реку Ардым, здесь выполняют работы по бетонированию. Путепровод, эстакада и мост соединяются новой хорошо освещенной дорогой с обустроенными тротуарами и ливневой канализацией.

Окончания работ с нетерпением ждут многие пензенские водители — им больше не придется стоять в пробках под Бригадирским мостом. «Новая дорога будет удобнее, она разгрузит другие трассы, часть машин будет по ней ездить и людям станет гораздо удобнее ездить на работу и домой, будет тратиться меньше нервов по утрам и по вечерам», — отметил автомобилист Максим.

Полностью завершить весь объем работ планируется на три года раньше — осенью 2023-го. Всего в этом году благодаря нацпроекту в Пензе отремонтируют и построят 40 объектов общей протяженностью свыше 100 км.

Обновленные дороги не только делают населенные пункты доступнее, но и меняют сам облик городов и регионов. Задача, которую ставят перед собой дорожники, — сохранить уникальность и индивидуальность городов и при этом создать современные комфортные условия для жителей.

Росавтодор Пенза, ул. 40 лет Октября

Так, в Санкт-Петербурге продолжится ремонт магистралей, ведущих к популярным у туристов местам. К примеру, планируется реконструкция одной из известных петербургских набережных — Университетской. Здесь находятся уникальные по своему историко-художественному значению достопримечательности: здание Двенадцати коллегий, дворец Меншикова, Академия художеств, Музей антропологии и этнографии, а также знаменитые сфинксы. Кроме того, в этом году отремонтируют Приморский проспект, который считается одной из главных магистралей северной части города. Здесь расположены Благовещенская церковь и самый северный в мире буддистский храм — Дацан Гунзэчойнэй. Приморский проспект ведет к парку на Елагином острове — излюбленному месту для прогулок как петербуржцев, так и гостей города. На Арсенальной набережной, проходящей рядом с площадью Ленина и мимо бывшего СИЗО «Кресты», который в будущем превратится в музейно-выставочный комплекс, в этом году благодаря нацпроекту также обновят проезжую часть.

«Город очень изменился, дороги стали лучше», — поделилась туристка из Вышнего Волочка Татьяна Поломошнова. Она приехала в Северную столицу специально для того, чтобы погулять на питерских набережных.

Обновление дорог, ведущих к туристическим местам, является важной составляющей развития сектора гостеприимства Санкт-Петербурга. Всего в 2023 году в городе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы работы почти на 60 объектах общей протяженностью 130 км.

В Иванове стартовали строительно-монтажные работы на важнейших городских магистральных маршрутах ― проспектах Ленина и Шереметевском. Ремонт пройдет на пяти участках. По словам дорожников, износ асфальта на проспекте Ленина был очень высок. Последний капремонт здесь проводили около десяти лет назад, а трафик с каждым годом только растет и нагрузка на асфальт тоже увеличивается. Поэтому на ряде участков заменой полотна не ограничатся: необходимо усиление основания.

«В местах сильного износа и там, где не было сильного основания, был уложен тип асфальта более мощный», — пояснил руководитель проекта реконструкции пр. Ленина Юрий Минаев.

Росавтодор Иваново, проспекты Шереметевский и Ленина

Еще один ключевой объект Иванова ― реконструкция улицы Лежневской от проспекта Текстильщиков до кольца автовокзала.

В 2022 году в Иванове была отремонтирована улица Капитана Петрачкова, ведущая к двум детским садам. Довольны и дети, и родители. «Здесь была полностью неблагоустроенная грунтовая дорога. В связи с тем, что наш садик находится достаточно далеко от остановок общественного транспорта, очень многие родители пользуются личным транспортом, чтобы привезти ребенка. И детки многие пользуются своим личным транспортом: самокаты, велосипеды. Конечно, было не очень удобно добираться. У нас не было оборудованной пешеходной дорожки, то есть мы выходили сразу на проезжую часть», — рассказала мама одного из воспитанников сада Ольга Манкевич.

Всего в этом году в Иванове по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 43 объекта, в том числе завершат работы на 26 объектах 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по всей стране появляются современные дороги. К 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.