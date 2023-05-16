Брюссель, 16 мая, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Европейскому союзу необходимо понимать, что развивающиеся страны в своей политикt исходят из собственных потребностей, а не полностью поддерживают Запад. Об этом 16 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Латинская Америка, Африка, Индо-Тихоокеанский регион: три больших региона мира. Мы не можем считать само собой разумеющимся, что они на нашей стороне. Они подстраховываются. Они воспользуются преимуществом той или иной стороны», — сказал он.

Боррель уточнил, что ЕС нужно проделать большой объём работы с такими странами, который не может быть выполнен за одну ночь.

Также дипломат призвал европейские страны показать развивающимся государствам, что их цель не в блокировании развития последних, а в том, чтобы оказать им поддержку.

«Но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом. Это должно быть нашим посланием», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Европейскому союзу необходимо принять меры против Индии, якобы перерабатывающей российскую нефть для продажи этих продуктов в Европе. Он отметил, что из-за введённого странами «Группы семи» потолка на нефть из России у Индии появилась возможность закупать более дешёвое сырьё.