* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 11:57 — REGNUM Ведущая «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) потребовала снять с неё статус иноагента. Она обратилась с этим в Замоскворецкий суд Москвы на пару с двоюродным братом и тоже журналистом Андреем Лошаком (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Ведущая «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анна Монгайт © Юрий Машков/ТАСС

Согласно полученной информации, в пересмотре решения ей отказали. Решение суд вынес 23 марта, телеведущая обжаловала его 25 апреля.

Как сообщало 15 мая ИА REGNUM, журналист Андрей Лошак, который гордился статусом иноагента, оспаривает в суде решение Минюста. Его признали иноагентом 17 февраля, а 25 апреля он подал иск в Замоскворецкий суд Москвы к Министерству юстиции. Лошак хочет оспорить полученный им статус, несмотря на то что после внесения в реестр иноагентов заявлял, что для него большая честь попасть в этот список. Судебное заседание должно состояться в конце мая.

Лошака внесли в список иноагентов за тиражирование негативной информации о принимаемых госорганами России решениях и проводимой ими политике, а также активно взаимодействие с иностранными структурами.