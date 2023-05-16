Рогов: российские войска ударили по крупному скоплению военных ВСУ в районе Орехова

Мелитополь, , 11:51 — REGNUM Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по крупному скоплению украинских военных в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что огонь по позициям противника российские подразделения вели 15 мая двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии.

«Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника, к западу от Орехова», — написал в Telegram-канале Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая российские войска нанесли высокоточные удары по позициям украинской армии в городе Гуляйполе, который находится на временно захваченной Киевом части Запорожской области. Огонь открыли по одному из административных зданий, в котором расположились боевики ВСУ.

Утром 16 мая Вооружённые силы России нанесли самый массированный удар по Киеву. Как заявили местные власти, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр». В результате ударов в Святошинском районе Киева начался крупный пожар.

Официальных заявлений от Минобороны о нанесении ударов по объектам на территории Украины пока не поступало.

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