Воронеж, , 13:20 — REGNUM В Воронеже подведены итоги первых Всероссийских соревнований по спортивному программированию «Международный день интернета». За звание лучших боролись более 300 спортсменов из 24 регионов — от Калининграда и Запорожья до ХМАО и Чувашии.

Программист

В продуктовом программировании, где 30 команд разрабатывали и представляли платформу спортивной федерации с рейтингами спортсменов, календарем соревнований и возможностью регистрации, победил Уфимский университет науки и технологий. На втором месте Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Третье место досталось ребятам из Национального исследовательского ядерного университета (Москва).

В алгоритмическом программировании, где в быстром и эффективном решении задач соревновались 27 команд, лучшими стали: Национальный исследовательский технологический университет МИСИС (Москва) — I место; Пензенский государственный университет (ПенГУ) — II место; Воронежский государственный университет (ВГУ) — III место.

«Мы являемся свидетелями становления нового вида спорта. С одной стороны, это предоставляет нам неограниченные возможности для экспериментирования, с другой стороны, это накладывает на нас дополнительную ответственность. От нас всех зависит, какую форму и содержание со временем приобретет спортивное программирование и какую пользу будет приносить нашему обществу, особенно молодому поколению», — отметил в приветственном слове к участникам соревнований председатель правления Федерации спортивного программирования, заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

«Студенты работали без перерыва 36 часов и продемонстрировали достойные результаты своих трудов, что говорит о высоком уровне подготовки спортсменов», — прокомментировал ИА REGNUM исполнительный директор Федерации спортивного программирования Станислав Аристов.

Федерация спортивного программирования имеет свои отделения в 87 регионах России. По оценке Станислава Аристова, создание ФСП напрямую влияет на подготовку кадров для цифровой экономики. «Реализация национального проекта «Цифровая экономика», как и любого другого национального проекта, опирается в первую очередь на профессионалов на местах, которые их реализуют. Задача же Федерации спортивного программирования — принять активное участие в формировании кадровой основы будущего сообщества профессионалов. Выявить их уровень подготовки нам помогают спортивные соревнования, а подготовить их новым вызовам в сферах развития беспилотников, робототехники и кибербезопасности поможет тренировочный образовательный процесс», — говорит исполнительный директор ФСП.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Меморандум о сотрудничестве в целях развития и популяризации нового вида спорта «спортивное программирование» среди населения площадке ПМЭФ-2022 подписали глава Минцифры России Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин. Стороны убеждены, что программирование станет популярным массовым спортом в России, которая славится своими выдающимися программистами. Планируется, что со временем в каждом образовательном заведении будет своя секция по спортивному программированию. В рамках работы Федерации запланирован ряд соревнований по спортивному программированию.