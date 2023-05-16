Москва, , 11:58 — REGNUM Сотрудники станции метро «Новокузнецкая» в Москве обнаружили во время досмотра ручной клади одного из пассажиров пять незарегистрированных в Росавиации дронов. Владельца задержала полиция. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 12 мая. Владельца сумки сотрудники метро попросили показать её содержимое и, обнаружив дроны, вызвали на станцию наряд полиции. В ручной клади действительно были обнаружены пять БПЛА. После досмотра пассажира задержали и доставили в отдел полиции.

«Был задержан 22-летний гражданин Республики Бангладеш, студент МГТУ им. Баумана, который пытался пронести на станцию Московского метрополитена пять БПЛА (модель DJI МINI 2 (GL)). Дроны новые, в упаковках, по словам задержанного, он приобрёл их в интернет-магазине и не регистрировал в Росавиации», — рассказал собеседник агентства.

Для чего молодому человеку были нужны эти дроны, не сообщается. Известно, что студент увлекается фотосъемкой. Из полиции информацию о дронах передали ФСБ, Следственный комитет и прокуратуру Московского метрополитена.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Подмосковье задержали дальнобойщика за запуск дрона. Он запустил квадрокоптер, чтобы узнать размер пробки, которая образовалась из-за крупного ДТП.