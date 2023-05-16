«РВ»: российские бойцы уничтожили мост через реку, по которому ВСУ перебрасывали резервы

Артемовск, , 11:53 — REGNUM Российские войска уничтожили мост через реку в районе Артёмовска, по которому ВСУ перебрасывали резервы. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Точным ударом ЧВК «Вагнер» уничтожен мост через реку Кадр из видео

На кадрах видно, как после одного точного удара артиллерии переправа рассыпается на кусочки. После разрушения мост остался непригодным для движения. Иные подробности не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Военкоры русской весны» опубликовали видео с украинскими военными, попавшими в засаду на «дороге смерти» под Артёмовском. На кадрах видно, как после яркой огненной вспышки они с криками отбегают от взорвавшейся машины, в которую метко попала российская противотанковая ракета.