Российская авиация нанесла удары по мотострелкам ВСУ на купянском направлении

Луганск, , 11:43 — REGNUM Российская авиация нанесла удары по мотострелковой бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 16 мая сообщил в Telegram-канале начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сообщению Зыбинского, авиация группировки войск «Запад» нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и по подразделениям территориальной обороны.

Кроме того, российские военные сорвали три пытки ротации подразделений ВСУ в зоне спецоперации. Также сообщалось, что расчёт зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожил украинский беспилотник «Фурия».

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, российские танкисты, закрывшись в подбитом танке, 10 часов отстреливались от украинских войск, а потом вышли к своим через украинские окопы. Командир танка — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов рассказал, что за десять часов танк получил десять попаданий из ручного противотанкового гранатомёта с короткой дистанции. Он добавил, что экипаж серьезно пострадал: командир танка ранен осколками, механик-водитель получил ранения в ноги и лицо, у наводчика — тяжелая контузия.