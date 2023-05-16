МИД Китая призвал мировое сообщество не уподобляться США и не разжигать конфликт на Украине

Пекин, , 11:36 — REGNUM Мировому сообществу необходимо оказывать содействие в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, а не становиться схожим с США, поставляющими ВСУ оружие и содействующими эскалации конфликта. Об этом 16 мая заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я верю, что многие страны стремятся к мирному урегулированию проблемы Украины и что они не будут наподобие Соединённых Штатов продавать вооружения другим государствам, подливая масло в огонь», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать обвинения властей США в адрес ЮАР в поставках оружия России.

Ван Вэньбинь отметил, что Штатам необходимо перестать клеветать на другие государства, и добавил, что Китай считает неприемлемой политику американской стороны, пытающейся вынудить другие страны занять ту или иную сторону в конфликте на Украине.

«Соединённые Штаты должны осознать собственную ответственность по украинской проблеме», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации призвал страны мира создать условия для политического решения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Пекин с начала военного столкновения выступал за разрешение конфликта мирным путём.