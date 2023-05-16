МЭА: в апреле страны ОПЕК+ сократили добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки

Москва, , 11:40 — REGNUM В апреле страны ОПЕК+ сократили объём добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки — до 37,6 млн б/с, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём майском отчёте.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Учитывая, что в апреле целевой уровень объёма нефтедобычи ОПЕК+ составлял 40,1 млн б/с, отставание от него оказалось на уровне порядка 2,5 млн б/с, отметило МЭА.

По данным экспертов агентства, в минувшем месяце Россия сохранила объём добычи нефти на мартовском уровне 9,6 млн б/с (без учёта газового конденсата). При этом нефтедобыча в стране идёт на 880 тыс. б/с ниже целевого плана.

Агентство указывает на увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией на 50 тыс. б/с — до 10,48 млн б/с. Королевство полностью выполнило свои обязательства в рамках договоренностей ОПЕК+, отмечает МЭА.

Про прогнозу агентства, рост спроса на нефть будет расти: в этом году показатель достигнет 2,2 млн б/с (рост на 200 тыс. б/с). Отмечается усиление спроса на нефть со стороны Китая, который установил в прошлом месяце исторический рекорд — 16 млн б/с.

Также упоминаются страны ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), где спрос на нефть во II квартале снова начал расти. Согласно прогнозу, в целом в 2023 году спрос на нефть вырастет на 350 тыс. б/с. В странах, не входящих в это объединение, рост составит 1,9 млн б/с.

По итогам апрельской встречи ОПЕК+ вице-премьер Александр Новак объявил о планах России до конца года реализовать добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с. Аналогичное решение принял ряд участников ОПЕК+, в том числе ОАЭ и Кувейт. Страны начали реализацию плана по сокращению объёма нефтедобычи.