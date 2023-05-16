Глава Банка России Набиуллина поддержала выход госкомпаний на российский фондовый рынок

Москва, , 11:29 — REGNUM Центробанк обсуждает с правительством, чтобы при покупке уходящих из России иностранных компаний резиденты выводили часть акций на рынок. Об этом 16 мая заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Она также поддержала выход госкомпаний на фондовый рынок России. По её словам, не все госкомпании хотят выйти на рынок, но это очень важно.

«Проблема нашего финансового рынка — это небольшое число эмитентов», — считает Набиуллина.

Кроме того, даже компании — отраслевые лидеры, в которые могут инвестировать российские граждане, не выходят на рынок.

«Но даже те, кто выходят, выходят с очень небольшим пакетом, free float очень небольшой», — отметила глава Банка России.

Как сообщило ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Согласно документу, в ответ на такие шаги вводится внешнее управление на активы недружественных государств в России.

Глава ЦБ 28 апреля раскритиковала передачу под внешнее управление активов Запада в российских банках. Набиуллина отметила, что решения по передаче управления в «дочках» иностранных компаний должны приниматься по очень веским основаниям.