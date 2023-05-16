Артемовск, , 11:39 — REGNUM Российский боец, участвующий в штурме Артёмовска, рассказал, что Киев перебрасывает на оборону города наиболее боеспособные подразделения. По данным военного, за ВСУ остался «клочок площади», на котором они прячутся, но «дают отпор».

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Разные подразделения там находятся: и тероборона, и аэромобильные, так называемые космические десантники, и спецы есть, и полк «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ — ред.), и другие подразделения. Не простые подразделения, а кинули сюда реально боеспособные части», — процитировало бойца РИА Новости.

Он отметил, что Киев всеми силами пытается сдержать продвижение российских войск в Артёмовске, потому и тратит огромный человеческий ресурс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отличившимся в боях в районе Артёмовска российским военным вручили госнаграды. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, награды им вручили непосредственно на боевых позициях. В ведомстве сообщили, что российские войска недавно отразили все атаки украинских подразделений на соледаро-артёмовском направлении и не допустили прорывов обороны. Подразделения 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии российской армии проявили мужество и героизм при отражении атак противника. По данным на 15 мая, российские войска взяли ключевые высотки в Артёмовске и продвигаются далее.