Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Биохимики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали универсальный контейнер для доставки матричной РНК патогена в клетки человека для запуска выработки антител, который позволит создавать различные вакцины против широкого спектра заболеваний. Результаты их исследования 16 мая опубликовал журнал Pharmaceutics.

Шприц с вакциной Дарья Драй © ИА REGNUM

Как напомнили учёные СПбПУ, лучший способ защиты от инфекционного заболевания — это лёгкий контакт организма с неактивным вирусом или его компонентами при вакцинации, что известно ещё с XVIII века и в очередной раз подтвердилось в период пандемии.

Они указали, что в классических вакцинах находятся только фрагменты вирусов — уникальные участки белков, и после введения их в организм начинается выработка антител, которые нейтрализуют действия патогенов.

Также уточняется, что в современной вакцинологии есть другое направление — создание вакцин на основе генетического материала возбудителей инфекционных заболеваний, при котором биохимики исследуют белки патогенов, определяя, с какой именно матричной РНК (мРНК) они синтезировались. При использовании таких препаратов организм человека не контактирует с вирусами, что безопаснее, быстрее и дешевле, а сама защита, по мнению учёных, — надёжнее.

При этом при создании таких вакцин возникают трудности, так как разработчикам, помимо идентификации нужной последовательности РНК и её наработки, нужно разработать «контейнер» для доставки этой последовательности до места назначения в целостности для облегчения её проникновения через клеточную мембрану.

«Носитель для РНК позволит максимально эффективно использовать потенциал мРНК-вакцин и снизить количество вводимого материала. Антиген нарабатывается внутри клеток в большом количестве и с правильной структурой, что критично для формирования иммунного ответа», — заявила доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Яна Забродская.

Она уточнила, что одной из самых эффективных систем введения молекул в организм являются липосомы — шарики с оболочкой из липидов (жиров) и водой внутри, в связи с чем ученые СПбПУ в составе международного исследовательского коллектива предложили оригинальный состав липосом, позволяющий поместить самую разную по размерам и параметрам мРНК.

«Липосомы берегут РНК от ферментов, которые могут ее разрушить, и успешно доставляют генетический материал в клетки. После того как мРНК оказывается внутри клетки, на ее основе синтезируется интересующий нас белок. Нами подобран оптимальный состав липидов для наиболее эффективной доставки фрагмента нуклеиновой кислоты внутрь эукариотических клеток», — пояснила доцент.

Забродская отметила, что ученые экспериментально проверили эффективность выработки белка-антигена в живых клетках на клеточных культурах человека.

Результаты этого исследования создают основу для разработки универсальных носителей любой РНК, так как с помощью них можно создать препараты для лечения и профилактики различных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов объявил, что Пентагон через центр на Украине проводил программу Пи-444 по усилению вируса птичьего гриппа. Он добавил, что минобороны США выбрало Украину из-за её уникального географического положения: через украинскую территорию мигрирует более 270 видов птиц, которых можно использовать в качестве резервуара для патогенов.