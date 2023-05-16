Путин назначил новым послом России в Ватикане Ивана Солтановского

Москва, , 11:20 — REGNUM Новым послом в Ватикане стал бывший постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали 16 мая на портале правовой информации.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ватикане», ― говорится в тексте документа.

Александра Авдеева, ранее занимавшего этот пост, от должности освободили. Указ главы государства датирован 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, до ноября 2022 года Иван Солтановский занимал должность постпреда России при Совете Европы в Страсбурге.

В апреле Путин назначил Алексея Парамонова на должность посла в Италии вместо Сергея Разова.