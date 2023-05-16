Некоторые французские СМИ пишут о том, что украинцы копят силы. Другие цитируют слова украинских бойцов о том, что западных поставок недостаточно и что российские войска в разы лучше вооружены. Сам президент Украины уверяет, что контрнаступление начнётся «скоро». И если ранее он говорил, что для него нужны немецкие танки, то сегодня он сказал, что нуждается и во французских истребителях.

Олеся Орленко, , 12:37 — REGNUM Париж, куда президент Украины Владимир Зеленский прибыл вечером 14 мая, стал одной из точек его очередного европейского турне. В ходе перемещений по Италии, Германии, Франции и Великобритании украинский лидер намерен снова заручиться обещаниями европейских политиков о поддержке. В свою очередь, страны Запада ждут от выполнения обязательств о начале успешного контрнаступления. Однако реализация всеми сторонами заявленных намерений вызывает больше вопросов, чем уверенности.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Несмотря на мнение большинства украинцев, приносивших цветы к Вечному огню 9 мая, нынешний киевский режим отмечает победу над нацистской Германией 8 мая, вместе со странами Европы и США.

В своём обращении по этому случаю Зеленский заявил, что Россия олицетворяет собой «старое зло», от которого Европу защищает Украина. Тем самым он подхватил тенденцию сравнивать текущие события со Второй мировой войной, а украинских неонацистов — с борцами движения сопротивления.

Памятник Гитлеровцу, руководителю УПА Роману Шухевичу на его малой родине во Львовской области (Краковец) Neovitaha777

Спустя считанные дни Зеленский отправился в очередную поездку по Европе. Так, за последние полгода он побывал уже в девяти западных странах, не считая многочисленных встреч с высшими чиновниками Евросоюза и различными зарубежными политиками в Киеве.

Если продолжать исторические аналогии, сложно представить себе верховного главнокомандующего какой-либо страны антигитлеровской коалиции, столь часто покидающего родину, находящуюся в состоянии войны. Особенно учитывая, что средства современной связи позволяют дистанционно договориться по любым возникающим вопросам. Это свидетельствует только об одном — судьба Украины решается не на Украине.

«Визит-сюрприз» — в последнее время это выражение часто можно встретить в статьях французских газет, которые пишут о приезде Зеленского. Как и фотографии лидеров стран ЕС, обнимающихся и держащихся за руки с президентом Украины.

Сегодня он снова позировал с Эммануэлем Макроном. Французский президент подтвердил своё обещание, данное 5 января, о поставках броневиков и легких танков AMX-10 RC, помимо уже поставляемых систем ПВО ближней и средней дальности типа Mistral и Crotale. Также Франция пообещала договориться с Италией о совместных отправках Украине ракет класса «земля-воздух» SAMP/T.

AMX-10RC Французской армии Officier communication du 4e RCh

Ещё одно обещание Макрона: продолжать обучать украинских солдат. По его словам, в 2023 г. 2000 человек пройдут обучение во Франции, а 4000 — под руководством французских инструкторов в Польше.

Однако вместе с рукоплесканиями во время каждого приезда Зеленского во Франции всё больше задаются вопросами. Один из них касается контрнаступления: когда же оно произойдёт? Или, говоря другими словами, на что идут наша техника и деньги?

Некоторые СМИ пишут о том, что украинцы копят силы. Другие цитируют слова украинских бойцов о том, что западных поставок недостаточно и что российские войска в разы лучше вооружены, чем они.

Сам президент Украины уверяет, что всё начнётся «скоро». И если ранее он говорил, что для контрнаступления ему нужны немецкие танки, то сегодня он сказал, что, вдобавок, ему нужны французские истребители.

Но, по мнению советников Макрона, отправка истребителей была бы «преждевременным шагом». Хотя на армейских складах во Франции имеются 13 списанных экземпляров самолётов Mirage 2000. Мы помним, что условием, которое назвал президент Франции для предоставления вооружения Украине, было то, чтобы не осуществлять поставки в ущерб обороноспособности своей страны.

Французский истребитель Mirage 2000 Cynthia Vernat

Что касается танков AMX-10 RC, то эти машины, выпускающиеся с 1980-х г. г., годятся для разведки, доставки ПВО и выполнения других целей, но не для боя. К тому же, к 2030 г. их планируют вывести из боевого состава французской армии, заменив на более современные модели Jaguar и Griffon. В частности, запчасти для AMX-10 RC уже перестали выпускать.

В вечернем эфире тлеканала TF1 Эммануэль Макрон попытался успокоить журналиста, выражавшего беспокойство от лица французов, по поводу поставляемого Украине вооружения. По словам президента, с помощью идущей от Франции военной техники невозможно вести войну с Россией. Однако, как он сказал, она позволяет Украине сопротивляться. Ранее издание Le Monde отметило, что Франция, в отличие от Великобритании, не будет поставлять ракеты большой дальности типа Scalp.

Также Франция не стремится следовать примеру Великобритании и не говорит о готовности поставить ракеты большой дальности.

На встрече Макрона с Зеленским обсуждался также новый пакет антироссийских санкций. Следующий неоднозначный вопрос в том контексте, что франко-российские торговые отношения, несмотря ни на что, не прервались по ряду направлений.

Более того, в апреле французская компания Framatome объявила об участии в строительстве дополнительных реакторов для АЭС «Пакш» в Венгрии. Этот проект является совместным с российским «Росатомом».

Венгерская АЭС «Пакш» Barna Rovács (Rovibroni)

Но ядерная промышленность не связана антироссийскими ограничениями со стороны западных стран. Примечательно, что украинская сторона уже потребовала от стран ЕС оказать давление на Венгрию, чтобы та остановила сотрудничество с Россией.

Однако в целом, судя по публикациям Зеленского в соцсетях, он остался доволен посещением Парижа: «С каждым визитом оборонительные и наступательные возможности Украины растут. Связи с Европой укрепляются, давление на Россию увеличивается».

Но для Франции остается без ответа ещё одни вопрос: до каких пор будет продолжаться вооружение Украины?

В марте 2022 г. президент США Джо Байден говорил, что конечная цель войны на Украине — государственный переворот в России. В декабре 2022 г. глава дипломатии США Энтони Блинкен ставил другую задачу: восстановление линии фронта на момент начала СВО. Зеленский требует возвращения к границам Украины 1991 г. А воюющие украинские националисты говорят о переносе боевых действий на российскую территорию.

Как отмечает эксперт по России и странам постсоветского пространства Элен Ришар, в марте 2022 г. Байден был категорически против поставок наступательного вооружения на Украину — танков, самолётов, ракет. По его словам годичной давности, «это будет означать третью мировую войну». С тех пор многие красные линии остались позади. Военное противостояние усиливается. Однако пока в Европе общим консенсусом остаётся тезис о невозможности мирного решения украинского конфликта.