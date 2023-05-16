Москва, 16 мая, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Резервисты, которых призвали на военные сборы, не будут направлены в зону специальной военной операции (СВО). Об этом 16 мая рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

«Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно», — приводит его слова «Интерфакс» в ответ на соответствующий вопрос.

Картаполов уточнил, что призванные на военные сборы пробудут там положенное время, после чего возвратятся домой к своим семьям и работе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году граждан, находящихся в запасе. В документе уточняется, что сборы будут проводиться в Вооружённых силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ России.