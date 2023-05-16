В Краснодаре из-за крупной аварии на подстанции встали трамваи и отключили светофоры

Краснодар, , 11:09 — REGNUM В Краснодаре остановилось трамвайное движение и отключились светофоры. Об этом 16 мая сообщили в городском Муниципальном центра управления.

Внутри трамвая Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причиной стала авария на электроподстанции «Южная».

«Из-за аварии на подстанции «Южная» отключены несколько трансформаторных подстанций города. По этой же причине обесточена часть трамвайной линии. На центральных улицах города не работают светофоры, приостановлено движение трамваев», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Из-за остановки трамваев и не работающих светофоров город погрузился в пробки.

Как добавили в администрации города, сейчас подстанцию частично перезапитали по резервной линии.

«По предварительным данным, причиной локального ограничения электроснабжения стало повреждение в кабельной ЛЭП», ― указали в мэрии.

Сейчас специалисты устраняют технологическое нарушение, запитывают потребителей по ремонтной схеме и переключают потребителей на резервные ресурсы. Срок окончания ремонтно-восстановительных работ не уточняется.

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении сообщили, что троллейбусы № 2, 4,6,8,10, 12 стоят по улице Октябрьской. В остальной части города движение троллейбусов восстановлено. Также в 10:15 мск полностью восстановили движение трамваев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте авария на высоковольтной линии оставила без света жителей Хасанского муниципального округа в Приморском крае. В зону отключения электроэнергии попали почти 30 тыс. человек.