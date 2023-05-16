Санкт-Петербург, 16 мая, 2023, 11:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в центре временного содержания для несовершеннолетних. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили ТАСС в петербургском управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Пострадавшая девочка — гражданка одной из стран ближнего зарубежья, сбежавшая от родителей в Москве. За асоциальное поведение её поместили в ЦВС, где 36-летний старший лейтенант, работающий воспитателем, совершил в отношении неё противоправные действия. Об этом она сама рассказала его коллегам.

«Оперативники собственной безопасности главка проверили данную информацию, после ее подтверждения воспитатель центра был задержан сотрудниками полиции», — процитировал ТАСС заявление пресс-службы МВД.

Если фигуранта признают виновным по статьям Уголовного кодекса об изнасиловании, развратных и насильственных действиях сексуального характера, в совокупности он может получить до 15 лет колонии.

Ранее ИА REGNUM также сообщало о задержании в Петербурге 14-летнего подростка, который пытался вломиться в квартиру в Выборгском районе города — он вернулся к жертве, которую изнасиловал несколькими днями ранее. Задержанный — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. По словам 45-летней жертвы, парень обманом выманил у неё домашний адрес, приехал и изнасиловал, угрожая расправой.