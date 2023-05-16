Еврокомиссия: ЕС избежал рецессии и продолжит экономическое давление на Россию

Москва, , 11:03 — REGNUM Избежав рецессии, Европейский союз решил усилить экономическое давление на Россию и Китай. Планируется усилить контроль исполнения антироссийских санкций, сообщил «Коммерсантъ».

Европейский союз Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что весенний макропрогноз Еврокомиссии по ситуации в странах ЕС существенно лучше зимнего, издание сообщает, что в европейских странах не произошло рецессии. Экономика стран ЕС росла и в IV квартале прошлого года, и в I квартале нынешнего.

Евросоюз

В минувшем марте безработица в европейских странах составляла шесть процентов — исторический минимум. Ожидается сохранение низкого уровня безработицы в ЕС и рост ВВП европейских стран (прогноз повышен на 0,2 процентного пункта (до 1%) — на этот год и на 0,1 п. п. (до 1,7%) — на 2024 год).

По мнению экономистов, этому способствовали снижение цен на энергоносители (сокращают производственные затраты компаний), восстановление логистики, рост деловой уверенности и улучшение ситуации на рынке труда.

Комментируя ситуацию в экономике ЕС, аналитики ЕК сообщают, что экономике европейских стран удалось сдержать негативные последствия украинского конфликта и пережить энергетический кризис.

«У потребителей также понизились счета за электроэнергию, хотя частное потребление продолжит оставаться низким, поскольку рост зарплат отстаёт от инфляции», — сообщает эксперты.

Планируется дальнейшая диверсификация поставок и увеличение производства энергии возобновляемыми источниками. За счёт этого, полагают в ЕК, в странах Европейского союза доходы домохозяйств смогут вернуться к росту в 2024 году, и это позволит властям сократить затраты на их субсидии.

Издание обратило внимание на то, что аналитики ЕК считают баланс рисков прогноза по-прежнему смещённым в сторону негатива. Во-первых, из-за высокой базовой инфляции, во-вторых, по внешним причинам — из-за возможного дефолта в США и из-за ухудшения ситуации на Украине.

Китай

Аналитики ЕК назвали Китай самой быстрорастущей экономикой развивающегося мира: китайский ВВП вырастет в 2023 году на 5,5% и на 4,7% — в 2024 году. В целом прогноз по Китаю ЕК повысила.

Издание привело заявление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, согласно которому, чтобы сдержать экономический фактор Китая, Еврокомиссия намерена в июне предложить стратегию экономической безопасности. Планируется изменить подход к регулированию взаимных инвестиций.

Россия

Прогноз улучшили и по экономике России. В этом году эксперты ожидают сжатия экономики России на 0,9% (тогда как раньше значение было большим — 3,2%). Прогнозируется снижение потребительских расходов в стране на 0,5% при росте государственных расходов на 2,6% и сжатии капиталовложений бизнеса на 1,2%. В 2024 году ВВП России вырастет на 1,3% (по мере адаптации экономики к санкциям). В ЕК связали основные риски для России с «новой волной мобилизации» и с более жёстким надзором за соблюдением антироссийских санкций.

Снова приводятся слова фон дер Ляйен, которая заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций сосредоточен на ограничении транзита товаров двойного назначения через Россию в третьи страны и их экспорта в некоторые страны.

При этом, ссылаясь на данные Института международных финансов (IIF), издание отмечает, что эффективных экспортных ограничений ЕС вряд ли удастся достичь на практике.

Единственным возможным способом уменьшить импорт западных товаров и технологий в Россию издание назвало дальнейшее ужесточение потолка цен на энергетические товары. Это позволит Западу снизить приток валюты в страну. В IIF добавили, что не ясно, сможет ли G7 добиться этого.