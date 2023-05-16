Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что миллиардер Сорос ненавидит человечество

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM По мнению американского предпринимателя, главы компании Tesla Илона Маска, миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. Он написал об этом 16 мая в соцсети Twitter.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

Маск опубликовал сообщение, в котором написал, что Сорос, по его мнению, схож с Магнето — злодеем из серии фильмов «Люди Икс», который хотел уничтожить всё человечество.

Один из пользователей выразил несогласие с таким заявлением, заявив, что у миллиардера якобы благие намерения, однако из-за них он подвергается нападкам несогласных с его политическими взглядами.

«Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — отметил на это глава компании Tesla.

Джордж Сорос World Economic Forum

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Сорос опроверг сообщения о своей смерти, которые ранее распространились в соцсетях. Он отметил, что жив и здоров. До этого, 14 мая, в Twitter появилась «экстренная новость» о том, что миллиардер умер в результате сердечного приступа.