Москва, 16 мая, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского на вручении премии имени Карла Великого в Германии о том, что российский лидер Владимир Путин должен просить пощады, вызвали негодование и критику со стороны пользователей Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Комментаторы считают, что украинский лидер просто пытается выдавать желаемое за действительное и старается убедить западных партнёров в этом, чтобы не потерять поддержку Киева со стороны Запада.

«Зеленский хочет повторять это снова и снова в надежде превратить из мифа в реальность», — написал пользователь.

Другой комментатор напомнил политику, что после вступления в должность он проигнорировал Минские соглашения и что с его согласия США, Евросоюз и НАТО превратили украинцев в «пушечное мясо для своего прокси-конфликта».

«Самая большая катастрофа — это вы, уважаемый Зеленский», ― отметил пользователь.

Ещё один читатель предположил, что Путин, наверное, сейчас смеётся, когда слышит, как «Зеленский говорит всякую чушь».

Как сообщало ИА REGNUM, премию Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы, украинскому президенту вручили в Берлине 14 мая. Посреди речи лидера киевской власти награда упала с подставки на пол. Политик поднял её, прервав выступление, и заявил, что в случившемся виноваты русские.

Примечательно, что во время выступления он обвинял Путина в геноциде и заявлял, что тот должен просить у Запада «пощады».

Ранее украинский президент заявил, что ему «не о чем» говорить с российским лидером.