Москва, 16 мая, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил высказывание французского президента Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Год назад НАТО лениво посылало нас по гарантиям, а сейчас засыпает и просыпается с мыслью о России», — написал Медведев в Twitter.

Зампред Совбеза также считает, что поражение потерпела не Россия, а примитивная политика НАТО с претензией на исключительную роль в XXI веке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L’Opinion 15 мая заявил, что Россия будто бы уже потерпела «геополитическое поражение» в украинском конфликте. По его утверждениям, об этом результате говорят зависимость Москвы от Пекина и вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению французского лидера, Россия становится вассальным государством Китая. При этом Макрон призвал страны ЕС не только обеспечить безопасность будущего Украины, но и перестать конфликтовать с Россией.

Заместитель министра иностранных дел России Александра Грушко заявил 16 мая, что слова Макрона о геополитическом поражении России являются попыткой выдать желаемое за действительное. Он отметил, что в Москве уже давно привыкли к заявлениям Запада о неизбежной победе Украины.