«Яндекс» переименует Delivery Club в «Маркет Деливери» и добавит новые товары

Москва, , 10:56 — REGNUM Сервис по доставке еды Delivery Club сменит название на «Маркет деливери» и расширит ассортимент товаров, добавив в том числе электронику и товары для дома. Как стало известно 16 мая, «Яндекс» увеличит инвестиции в продукт и проведёт масштабный ребрендинг.

Delivery Club Руслан Шамуков © ИА REGNUM

По информации ТАСС, экспресс-доставка новых категорий товаров станет первоочередной задачей «Маркет деливери», но привычная доставка готовой еды и товаров повседневного спроса также сохранится. В свою очередь, «Яндекс Еда» сохранит фокус на всём, что связано с гастрономией и рационом, и продолжит развивать дополнительные сервисы оплаты по QR-коду «Чек» и по корпоративному питанию «Ланч Карта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Delivery Club стал частью «Яндекса» в 2022 году, после обмена сервисами с VK. Тогда компании обменялись платформами «Дзен», «Новости» и Delivery Club.