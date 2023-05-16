Брюссель, 16 мая, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Евросоюзу следует ограничить импорт индийских нефтепродуктов из российской нефти. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Если дизель или бензин попадают в Европу, поступая из Индии и будучи произведенными из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций», — считает Боррель.

По его словам, Индия получила возможность пользоваться более дешёвым сырьем.

Так, Евросоюз должен принять меры в отношении Индии за продажу Европе топлива. Как отметил политик, любой механизм, направленный на сокращение потока российской нефти, должен реализовываться «национальными властями» стран Евросоюза. Боррель подчеркнул, что ЕС следует обратить внимание на покупателей индийского топлива, полученного из российской нефти.

Как сообщало 28 апреля ИА REGNUM, Индия продолжает наращивать объёмы закупки нефти в России, а по итогам апреля 2023 года может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страны Евросоюза. Объём поставок нефти из России в Индию по итогам апреля может превысить 2 млн баррелей в день, Индия покупает у России почти половину (44%) всей импортируемой нефти. Одновременно с этим объёмы поставок нефтепродуктов в Евросоюз растут до 360 тыс. баррелей в сутки.

Власти ЕС запретили импорт сырой, а затем и очищенной нефти из России. В действительности же страны ЕС продолжают использовать ту же нефть, только теперь они получают её через посредников, которые на этом зарабатывают.

Индия не присоединялась к западным санкциям в отношении российской нефти и нефтепродуктов, однако представители банков страны рекомендовали нефтеперерабатывающим заводам не покупать нефть в России по цене выше 60 долларов за баррель.