Вашингтон, 16 мая, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Отношения между Россией и коллективным Западом неизбежно нормализуются, как это произошло с Германией после окончания Второй мировой войны. Такое мнение 16 мая высказал известный инвестор из США Джим Роджерс.

Стоян Васев/ТАСС Инвестор Джим Роджерс

«Я знаю, что это произойдёт. Я знаю, что всё это когда-нибудь забудется», — сказал он в интервью РИА Новости.

Инвестор напомнил, что в 1939 году Германия воевала с остальной Европой, а сегодня многие ездят на немецких автомобилях, так как история и мир, по его словам, продолжают двигаться вперёд.

Также Роджерс уверен в том, что компании из западных стран, которые ушли с российского рынка после начала спецоперации, снова вернутся в Россию, а нынешнее противостояние между Москвой и Западом не будет длиться бесконечно.

«Люди не будут этого помнить. Я и вы будем, и в следующем десятилетии люди будут это помнить, однако через 50 или 100 лет люди двинутся дальше и будут заниматься другими делами, нравится вам это или нет. Так работает история», — заключил инвестор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, китайское издание Global Times написало, что США воздействуют на европейские страны, чтобы попытаться ослабить Россию путём поставок вооружений Украине. Также авторы публикации отметили, что недавние поездки украинского лидера в страны Европы — это свидетельство того, что этот конфликт усиливается.