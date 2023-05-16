Алексей Никольский/РИА Новости Экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин

После продолжительной болезни умер бывший губернатор Кировской области, экс-депутат Госдумы и член Совета Федерации Николай Шаклеин. О смерти 16 мая сообщил действующий губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале.

Шаклеину было 79 лет.

«Коллеги отзываются о нем как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — говорится в сообщении.

Жизнь Николая Шаклеина была неразрывно связана с Кировской областью. С 2004 по 2009 год он работал на посту губернатора, представляя интересы региона в Совете Федерации и Госдуме. Он также работал в органах прокуратуры.

Кроме того, Шаклеин был отличным правоведом, приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы и почётный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов ушёл из жизни 23 апреля, ему было 77 лет. Борцов впервые стал депутатом Госдумы по итогам выборов 2003 года и успел поработать в пяти созывах нижней палаты парламента. В последний раз Борцова избрали в 2021 году по Липецкому одномандатному округу № 114.